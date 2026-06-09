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Gainbridge Super League

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Brooklyn FC

Head CoachTomás Tengarrinha
Maimonides Park, Coney Island
Team Website

RECORD
6-14-8
HOME
4-6-4
AWAY
2-8-4
STREAK
L3
LAST 5
1-3-1
2025/26 Schedule
2025/26 Roster
2025/26 Player Stats
2025/26 Team STats
News
How Mylena Freitas’ strike for Brooklyn FC sparked an instant classic | Prinx Impact Sub  featured image

How Mylena Freitas’ strike for Brooklyn FC sparked an instant classic | Prinx Impact Sub 

GainbridgeSuperLeague.com Staff, March 10, 2026, 9:56 am
Four Things we Learned from Week 17 in the Gainbridge Super League featured image

Four Things we Learned from Week 17 in the Gainbridge Super League

Nicholas Murray, February 2, 2026, 8:04 am
Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 featured image

Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am
Gainbridge Super League Power Rankings - Week 15 featured image

Gainbridge Super League Power Rankings – Week 15

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 16, 2025, 11:00 am
Week 15 Photo Gallery featured image

Week 15 Photo Gallery

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 15, 2025, 9:51 am
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