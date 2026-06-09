Brooklyn FC Tomás Tengarrinha Maimonides Park, Coney Island Team Website TICKETS RECORD 6-14-8 HOME 4-6-4 AWAY 2-8-4 STREAK L3 LAST 5 1-3-1 Schedule by Team… Brooklyn FC Carolina Ascent FC Dallas Trinity FC DC Power Football Club Fort Lauderdale United FC Lexington SC Spokane Zephyr FC Sporting JAX Tampa Bay Sun FC 2025/26 Schedule 2025/26 Roster 2025/26 Player Stats 2025/26 Team STats News Select a Year… 2025/26 2024/25 How Mylena Freitas’ strike for Brooklyn FC sparked an instant classic | Prinx Impact Sub GainbridgeSuperLeague.com Staff, March 10, 2026, 9:56 am Four Things we Learned from Week 17 in the Gainbridge Super League Nicholas Murray, February 2, 2026, 8:04 am Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am Gainbridge Super League Power Rankings – Week 15 GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 16, 2025, 11:00 am Week 15 Photo Gallery GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 15, 2025, 9:51 am View All RSS