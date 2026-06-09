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Gainbridge Super League

The official website of Gainbridge Super League,

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Dallas Trinity FC

Nathan Thackery
Cotton Bowl Stadium
Team Website

RECORD
11-10-7
HOME
6-5-3
AWAY
5-5-4
STREAK
W2
LAST 5
2-1-2
2025/26 Schedule
2025/26 Roster
2025/26 Player Stats
2025/26 Team STats
News
Four Things we Learned from Week 17 in the Gainbridge Super League featured image

Four Things we Learned from Week 17 in the Gainbridge Super League

Nicholas Murray, February 2, 2026, 8:04 am
Four New Signings to Watch in the 2025/26 Gainbridge Super League Spring Schedule  featured image

Four New Signings to Watch in the 2025/26 Gainbridge Super League Spring Schedule 

GainbridgeSuperLeague.com Staff, January 27, 2026, 11:23 am
Gainbridge Super League Power Rankings - Week 16 featured image

Gainbridge Super League Power Rankings – Week 16

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 23, 2025, 11:00 am
Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews featured image

Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 19, 2025, 11:00 am
What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale  featured image

What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale 

De Turner, December 18, 2025, 9:52 am
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