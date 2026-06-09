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Gainbridge Super League

The official website of Gainbridge Super League,

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DC Power Football Club

Omid Namazi
Audi Field
Team Website

RECORD
8-11-9
HOME
2-6-6
AWAY
6-5-3
STREAK
L2
LAST 5
2-2-1
2025/26 Schedule
2025/26 Roster
2025/26 Player Stats
2025/26 Team STats
News

Stat Leaders

Full Player Stats

League leaders

General – GP: Games Played, MP: Minutes Played | Distribution – P: Passes, PA: Passing Accuracy, LP: Long Passes, LP%: Long Passing Success Rate, F: Forward Passes, L: Passes to Left, PAOp%: Passing Accuracy in Opponent’s half, A: Assists, C: Crosses, CA: Crossing Accuracy | Attack – S: Shots (excludes blocked shots), SOnT: Shots on Target, G: Goals | Defense – Cl: Clearances, B: Blocks, INT: Interceptions, T: Tackles, TW: Tackles Won, D: Duels, DW: Duels Won, AD: Aerial Duels, ADW: Aerial Duels Won | Discipline – YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FW: Fouls Won, FC: Fouls Conceded | Goalkeeping – SF: Shots Faced, SAV: Saves, CS: Clean Sheets, Ca: Catches, Cl: Clearances

How to Follow Gainbridge Super League players as Concacaf W Qualifying Concludes  featured image

How to Follow Gainbridge Super League players as Concacaf W Qualifying Concludes 

GainbridgeSuperLeague.com Staff, April 16, 2026, 1:23 pm
Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews featured image

Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 19, 2025, 11:00 am
What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale  featured image

What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale 

De Turner, December 18, 2025, 9:52 am
Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 featured image

Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am
Week 15 Photo Gallery featured image

Week 15 Photo Gallery

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 15, 2025, 9:51 am
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