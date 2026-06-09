DC Power Football Club Omid Namazi Audi Field Team Website TICKETS RECORD 8-11-9 HOME 2-6-6 AWAY 6-5-3 STREAK L2 LAST 5 2-2-1 Schedule by Team… Brooklyn FC Carolina Ascent FC Dallas Trinity FC DC Power Football Club Fort Lauderdale United FC Lexington SC Spokane Zephyr FC Tampa Bay Sun FC 2025/26 Schedule 2025/26 Roster 2025/26 Player Stats 2025/26 Team STats News Select a Year… 2025/26 2024/25 How to Follow Gainbridge Super League players as Concacaf W Qualifying Concludes GainbridgeSuperLeague.com Staff, April 16, 2026, 1:23 pm Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 19, 2025, 11:00 am What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale De Turner, December 18, 2025, 9:52 am Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am Week 15 Photo Gallery GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 15, 2025, 9:51 am View All RSS