DC Power Football Club Omid Namazi Audi Field Team Website TICKETS RECORD 8-11-9 HOME 2-6-6 AWAY 6-5-3 STREAK L2 LAST 5 2-2-1 Team Stats by Team… Brooklyn FC Carolina Ascent FC Dallas Trinity FC DC Power Football Club Fort Lauderdale United FC Lexington SC Spokane Zephyr FC Sporting JAX Tampa Bay Sun FC 2025/26 Schedule 2025/26 Roster 2025/26 Player Stats 2025/26 Team STats News Select a Year… 2025/26 2024/25 Full Team Stats League Leaders How to Follow Gainbridge Super League players as Concacaf W Qualifying Concludes GainbridgeSuperLeague.com Staff, April 16, 2026, 1:23 pm Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 19, 2025, 11:00 am What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale De Turner, December 18, 2025, 9:52 am Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am Week 15 Photo Gallery GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 15, 2025, 9:51 am View All RSS