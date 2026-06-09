Fort Lauderdale United FC Paul Jennison (Interim) Beyond Bancard Field Team Website TICKETS RECORD 5-15-8 HOME 2-7-5 AWAY 3-8-3 STREAK L6 LAST 5 0-5-0 Schedule by Team… Brooklyn FC Carolina Ascent FC Dallas Trinity FC DC Power Football Club Fort Lauderdale United FC Lexington SC Spokane Zephyr FC Sporting JAX Tampa Bay Sun FC 2025/26 Schedule 2025/26 Roster 2025/26 Player Stats 2025/26 Team STats News Select a Year… 2025/26 2024/25 Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 19, 2025, 11:00 am What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale De Turner, December 18, 2025, 9:52 am Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am Week 15 Photo Gallery GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 15, 2025, 9:51 am Dallas hosts Carolina, Florida foes rematch in Jacksonville | Week 15 Match Previews GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 12, 2025, 11:00 am View All RSS