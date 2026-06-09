Lexington SC Kosuke Kimura Lexington Stadium Team Website TICKETS RECORD 14-3-11 HOME 8-2-4 AWAY 6-1-7 STREAK W2 LAST 5 4-0-1 Roster by Team… Brooklyn FC Carolina Ascent FC Dallas Trinity FC DC Power Football Club Fort Lauderdale United FC Lexington SC Spokane Zephyr FC Sporting JAX Tampa Bay Sun FC 2025/26 Schedule 2025/26 Roster 2025/26 Player Stats 2025/26 Team STats News Select a Year… 2025/26 2024/25 Four New Signings to Watch in the 2025/26 Gainbridge Super League Spring Schedule GainbridgeSuperLeague.com Staff, January 27, 2026, 11:23 am Gainbridge Super League Power Rankings – Week 16 GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 23, 2025, 11:00 am Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 19, 2025, 11:00 am What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale De Turner, December 18, 2025, 9:52 am Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am View All RSS