corporate-logo
#UnitedForSoccer

Gainbridge Super League

The official website of Gainbridge Super League,

watch

Lexington SC

Kosuke Kimura
Lexington Stadium
Team Website

RECORD
14-3-11
HOME
8-2-4
AWAY
6-1-7
STREAK
W2
LAST 5
4-0-1
2025/26 Schedule
2025/26 Roster
2025/26 Player Stats
2025/26 Team STats
News
Four New Signings to Watch in the 2025/26 Gainbridge Super League Spring Schedule  featured image

Four New Signings to Watch in the 2025/26 Gainbridge Super League Spring Schedule 

GainbridgeSuperLeague.com Staff, January 27, 2026, 11:23 am
Gainbridge Super League Power Rankings - Week 16 featured image

Gainbridge Super League Power Rankings – Week 16

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 23, 2025, 11:00 am
Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews featured image

Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 19, 2025, 11:00 am
What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale  featured image

What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale 

De Turner, December 18, 2025, 9:52 am
Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 featured image

Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am
View All RSS