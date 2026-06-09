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Stat Leaders

Full Player Stats League leaders

General – GP: Games Played, MP: Minutes Played | Distribution – P: Passes, PA: Passing Accuracy, LP: Long Passes, LP%: Long Passing Success Rate, F: Forward Passes, L: Passes to Left, PAOp%: Passing Accuracy in Opponent’s half, A: Assists, C: Crosses, CA: Crossing Accuracy | Attack – S: Shots (excludes blocked shots), SOnT: Shots on Target, G: Goals | Defense – Cl: Clearances, B: Blocks, INT: Interceptions, T: Tackles, TW: Tackles Won, D: Duels, DW: Duels Won, AD: Aerial Duels, ADW: Aerial Duels Won | Discipline – YC: Yellow Cards, RC: Red Cards, FW: Fouls Won, FC: Fouls Conceded | Goalkeeping – SF: Shots Faced, SAV: Saves, CS: Clean Sheets, Ca: Catches, Cl: Clearances