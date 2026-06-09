corporate-logo
#UnitedForSoccer

Gainbridge Super League

The official website of Gainbridge Super League,

watch

Spokane Zephyr FC

Nicole Lukic
ONE Spokane Stadium
Team Website

RECORD
10-9-9
HOME
7-5-2
AWAY
3-4-7
STREAK
W2
LAST 5
4-0-1
2025/26 Schedule
2025/26 Roster
2025/26 Player Stats
2025/26 Team STats
News

Full Team Stats

leAGUE LEADERS
Four Things we Learned from Week 17 in the Gainbridge Super League featured image

Four Things we Learned from Week 17 in the Gainbridge Super League

Nicholas Murray, February 2, 2026, 8:04 am
Gainbridge Super League Power Rankings - Week 16 featured image

Gainbridge Super League Power Rankings – Week 16

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 23, 2025, 11:00 am
Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews featured image

Full day of matches set to close Fall Schedule | Week 16 Match Previews

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 19, 2025, 11:00 am
What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale  featured image

What to watch for in the Gainbridge Super League’s Fall Finale 

De Turner, December 18, 2025, 9:52 am
Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16 featured image

Will Lexington end the Fall Schedule undefeated? | News & Notes Week 16

GainbridgeSuperLeague.com Staff, December 17, 2025, 10:02 am
View All RSS